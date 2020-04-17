Правительство отменило решение об ограничении роста цен не более 0,5% в месяц

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство отменило свое постановление от 30 марта 2020 года №184 об ограничении роста цен на товары и тарифов на услуги не более 0,5% в месяц. Соответствующее решение закреплено постановлением Совмина от 17 апреля 2020 года №239, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

"Документ принят ввиду стабилизации ценовой ситуации на внутреннем потребительском рынке", - отметили в правительстве.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.-0-