17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство ожидает принятия указа о 5-процентной рентабельности застройщиков в ближайшее время, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев сегодня во время посещения КУП "Завод эффективных промышленных конструкций", передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект нормативного правового акта уже со всеми согласован и направлен на подписание. Ожидаем, что в ближайшее время он будет принят. Мы сегодня очень серьезное внимание уделяем именно удешевлению строительства, повышению эффективности, снижению затрат на выпуск конструкций", - отметил Владимир Кухарев.

На Заводе эффективных промышленных конструкций сейчас идет модернизация, которую планируют завершить до конца года. "Будет установлено современное оборудование, которое позволит усовершенствовать работу, повысить эффективность технологических линий, снизить затраты. Это, естественно, скажется на стоимости жилья, - пояснил вице-премьер. - Расчеты показывают, что это будет энергоэффективное жилье, соответствующее всем необходимым потребительским требованиям".

Кроме того, ведутся работы, чтобы на новом оборудовании можно было выпускать конструкции для строительства не только жилья, но и школ, детских садов, больниц. Это поможет сократить сроки возведения этих социальных объектов и снизить стоимость.

Что касается перспектив экспорта новой продукции, то, по словам Владимира Кухарева, в первую очередь ставится задача обеспечить качественным жильем жителей Беларуси. "Тем не менее, думаю, что новые разработки, которые получим благодаря внедрению технологических линий, дадут возможность выходить на рынки ближнего зарубежья. Потому что по соотношению цена/качество это очень приемлемые конструкции. Это позволит не только конкурировать на рынке нашей страны, но и отправлять продукцию на экспорт", - считает вице-премьер.

Отвечая на вопрос о влиянии пандемии на строительную отрасль, Владимир Кухарев отметил, что отрасль работает стабильно. "Результаты пяти месяцев показывают темп роста по строительно-монтажным работам 107,7% по сравнению с прошлым годом. Это говорит о том, что строители работают по всем направлениям - жилищное и промышленное строительство, строительство социальных объектов, госинвестпрограммы. Думаю, что задачи, которые стоят перед строительной отраслью, будут выполнены в полном объеме в этом году", - сказал он.

Завод эффективных промышленных конструкций - один из крупнейших в Беларуси производителей сборного железобетона для промышленного и гражданского строительства. Входит в структуру государственного производственного объединения "Минскстрой".-0-

Фото Рамиля Насибулина