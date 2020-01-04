Правительство ожидает в I квартале рост ВВП на 0,7%

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство ожидает в I квартале 2020 года рост ВВП на 0,7%. Постановление Совета Министров от 27 декабря 2019 года №921, которым утверждены задачи социально-экономического развития Беларуси на 2020 год, официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом утверждены ключевые показатели эффективности работы правительства. Так, в I квартале ожидается рост ВВП на 0,7% (1,6% в I полугодии, 2,2% в январе-сентябре, 2,8% по итогам года). Рост экспорта товаров и услуг в I квартале предусмотрен на уровне 0,5% (3,6% за 2020 год).

Реальные располагаемые денежные доходы населения должны увеличится на 0,7%. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе в I квартале должны составить $675 млн.

Концерну "Белнефтехим", МАРТ вместе с другими заинтересованными поручено принять в нефтяной отрасли компенсационные меры, чтобы обеспечить эффективность нефтепереработки. Речь идет в том числе о продолжении в 2020 году стратегии ценообразования на нефтепродукты (на внутреннем рынке) с учетом изменения цены на нефть.

Облисполкомам и Мингорисполкому нужно до 15 января утвердить согласованные с Минэкономики планы развития областей и Минска на 2020 год.-0-