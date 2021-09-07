7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство перераспределило по областям субвенции на строительство жилья. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 3 сентября 2021 года №513, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, будут перераспределены средства субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в консолидированные бюджеты областей и бюджет Минска на финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам субсидий на уплату части процентов за пользование кредитами, выдаваемыми банками на строительство (реконструкцию) жилья, и субсидий на погашение основного долга по этим кредитам.

Всего планируется перераспределить Br322,7 млн. Из них в консолидированный бюджет Брестской области поступит более Br88,3 млн, Витебской области - более Br37,7 млн, Гомельской - свыше Br55,7 млн, Гродненской - почти Br38 млн, Минской - более Br42,3 млн, Могилевской - свыше Br38,6 млн. В бюджет белорусской столицы из этих средств будет направлено более Br22 млн.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-