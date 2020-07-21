21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство планирует в 2021 году рост ВВП Беларуси на 3,5%, сообщил премьер-министр Роман Головченко сегодня на заседании Президиума Совмина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предлагаемый прогноз по темпам роста экономики (в 2021 году. - Прим. БЕЛТА) на уровне 103,5% при оценке текущего года в 100% (нулевой рост ВВП. - Прим. БЕЛТА) достаточно напряженный. Больше половины этого прироста - 1,9 процентного пункта - планируется обеспечить за счет внешнего спроса. Решение этой задачи потребует четкой и продуманный экспортной стратегии", - отметил Роман Головченко.

В этой связи премьер-министр поручил Минэкономики "творчески подойти к формированию номенклатуры товарных балансов на следующий год, дополнить ее конкурентоспособными позициями".-0-

Фото Андрея Покумейко