Правительство поручило до 25 марта подготовить сельхозтехнику к весенним полевым работам

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило меры по подготовке к полевым работам, созданию прочной кормовой базы и уборке урожая в 2019 году. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 29 декабря 2018 года № 972, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Правительство поручило принять меры по обеспечению готовности не менее 95% имеющейся у сельхозорганизаций сельхозтехники для проведения весенних полевых работ до 25 марта, заготовки травяных кормов - до 15 мая, уборки зерновых и зернобобовых культур, первичной обработки и хранения зерна - до 10 июля. Необходимо также обеспечить закупку техники для возделывания и уборки льна.

Облисполкомам нужно обеспечить своевременную и полную оплату подчиненными организациями приобретаемых ими минеральных удобрений, средств защиты растений, топлива, семян.

Предусмотрено, что сельхозорганизации, включенные в перечни, утверждаемые решениями облисполкомов, получат субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, предоставленными в 2019 году банками для финансирования полевых работ. Эти субсидии предоставляются ежемесячно в 2019-2020 годах за счет средств республиканского бюджета.-0-