Правительство предлагает всем банкам активно включиться в ипотечное кредитование - Кухарев

24 апреля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Белорусское правительство предлагает всем банкам активно включиться в ипотечное кредитование. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев во время посещения ОАО "Керамин", передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом плане ограничений нет, мы предлагаем всем банкам активно включиться в эту работу (ипотечное кредитование. - Прим. БЕЛТА). Предварительно уже проведены переговоры со всеми банками, они в свою очередь изучают возможные подходы. Кстати, банки активно участвовали в подготовке проекта указа и их предложения тоже учитывались. Думаю, в ближайшее время работа в этом направлении будет серьезно развиваться", - отметил вице-премьер.

Владимир Кухарев высказал мнение, что указ "Об ипотечном жилищном кредитовании" является очень важным нормативным документом, которого ждали все. "Мы серьезно поработали над этим документом и готовили его с учетом нашего закона об ипотеке и опыта зарубежных стран, проработали все проблемные моменты, с которыми сталкивались ранее. Надеемся, этот указ предоставит больше возможностей для потребителей и новые инструменты для приобретения жилья, - сообщил он. - Сейчас готовим еще один важный нормативно-правовой документ - это указ о жилищно-строительных сбережениях. Ипотека и жилищные сбережения - те механизмы, которые, на наш взгляд, позволят значительно расширить возможности граждан в приобретении жилья".

Что касается дорожной карты по реализации указа об ипотеке, работа в этом направлении также ведется. "Сейчас готовятся изменения в ряд нормативных документов, а также постановление Совета Министров, которое регламентирует порядок осуществления этих механизмов кредитования. Мы работаем совместно с банковской системой, которая также вносит предложения для того, чтобы этот инструмент был доступен и востребован", - проинформировал заместитель премьер-министра.

Также Владимир Кухарев отметил, что отработка этого механизма требует определенного времени. "Человек должен изучить все возможности, банки должны все отработать. Мы видим, что на это потребуется год или полтора. Кроме того, надо понимать, чтобы эти механизмы работали, должен быть соответствующий рынок жилья. Поэтому, как и планировали, мы построим в этом году 4 млн кв.м жилья, в следующем году, думаю, будет построено не меньше", - отметил он.

По мнению вице-премьера, приобретая жилье, человек должен иметь большой выбор, так как у каждого свои потребности и возможности. "Мы сейчас перед строительным комплексом страны ставим задачу строить жилье различных параметров, начиная от небольших квартир, которые, кстати, пользуются очень большим спросом, до жилья с большим метражом, с отделкой или без", - добавил Владимир Кухарев.-0-