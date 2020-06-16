Отлов карпа в рыбхозе "Волма". Фото из архива

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство предоставит 6 рыбхозам субсидии на уплату процентов по кредитам. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 июня 2020 года №341, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

В перечень получателей субсидий вошли рыбхозы "Волма", "Грицево", "Новинки", "Свислочь", "Солы" и "Селец".

Субсидии будут предоставлены в 2020-2023 годах на уплату части процентов за пользование кредитами, выданными для приобретения комбикормов для рыбы и погашения задолженности за комбикорма.

Согласно документу субсидии предоставляются ежемесячно за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области сельского хозяйства, в размере 50% ставки рефинансирования Нацбанка, действующей в соответствующем периоде начисления процентов.

Субсидии не предоставляются для уплаты процентов, начисленных на сумму просроченной и (или) отсроченной (рассроченной) задолженности по основному долгу по кредитам.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-