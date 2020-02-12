Правительство предоставит Беларусбанку гарантии в погашении остатка задолженности по кредитам "Камволя"

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси предоставит в 2020 году ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" гарантии в погашении остатков задолженностей по кредитам, выданным ОАО "Камволь". Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 8 февраля 2020 года №80, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, речь идет о кредитах, которые выданы в соответствии с указом от 14 ноября 2013 года №510 "О некоторых вопросах деятельности открытого акционерного общества "Камволь", сроки погашения которых продлены в соответствии с указом от 31 декабря 2019 года №505.

Министерству финансов поручено оформить указанные гарантии.

Постановление вступило в силу со дня его принятия.-0-