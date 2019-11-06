Правительство предоставит гарантии Беларусбанку по кредитам сахарных заводов

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство предоставит в 2019 году ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" гарантии в погашении основной суммы долга по кредитам для ряда сахарных заводов. Соответствующее решение закреплено постановлением Совмина №745 от 5 ноября 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Речь идет о кредитах, выдаваемых открытым акционерным обществам "Городейский сахарный комбинат", "Жабинковский сахарный завод" и "Скидельский сахарный комбинат" в соответствии с указом №97 от 4 марта 2019 года для финансирования закупки продукции растениеводства урожая текущего года, поставляемой для республиканских государственных нужд.

Согласно документу, плата за предоставление гарантий правительства производится единовременно в размере 0,01% от суммы кредита.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.​-0-