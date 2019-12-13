Правительство предоставит гарантию в погашении кредита Завода горного воска

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство предоставит в 2019 году ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" гарантию в погашении остатка основного долга по кредиту, выданному ОАО "Завод горного воска". Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 12 декабря 2019 года №858, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Кредит выдан заводу для строительства производства высокоочищенного парафина, масел, смазок, СОЖ, модельных составов с реконструкцией энергетического комплекса. Плата за предоставление гарантий производится единовременно в размере 1% от суммы кредита.

Постановление принято в соответствии с указом от 30 июня 2008 года №359 "О некоторых вопросах предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь". Оно вступило в силу после принятия.-0-