5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство продолжит работать над разделением функций государства как регулятора и собственника, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на семинаре по вопросам корпоративного управления в Банке развития, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в собственности государства находятся акции 1 869 акционерных обществ. В почти 1,5 тыс. обществ государству принадлежит контрольный пакет. "Эти общества формируют половину ВВП страны. Но если мы посмотрим на качественную составляющую, то увидим, что цифры от года к году разнятся, но производительность труда в акционерных обществах, где управляет государство, в среднем в полтора раза ниже, чем в частных", - сказал Сергей Румас.

Премьер-министр обратил внимание, что новый состав правительства с первого дня вынашивал идею построения корпоративного управления в обществах с долей государства. С выходом указа №125 "О представителях государства" фактически начинается выстраивание правильной системы владельческого надзора, отметил глава правительства.

Сергей Румас

Решения о назначении представителями государства высших должностных лиц, членов Совета Министров и их заместителей в крупных акционерных обществах с долей государства в уставных фондах - это только первый шаг. По мнению Сергея Румаса, не стоит ждать очень быстрых автоматических улучшений в работе этих акционерных обществ, тем не менее это можно сравнить с правилами дорожного движения - хотя их установление не позволяет полностью избавиться от аварий, но польза очевидна. "С принятием правил мы начинаем выстраивать систему управления хозяйственными обществами собственником, в данном случае государством, с постепенным уходом от ручного управления", - заметил глава правительства.

Вместе с тем у лиц, определенных в качестве представителей государства, есть вопросы о порядке взаимодействия с органами владельческого надзора, полномочиях и ответственности. Нынешнее положение о представителях государства в органах управления хозобществ не учитывает все особенности работы высших должностных лиц.

"Мы в правительстве осознаем, что это абсолютно справедливое замечание, Госкомимущество заканчивает работу над внесением изменений в это положение. Главная новация постановления - высшие должностные лица не будут связаны решениями органа владельческого надзора, то есть того министерства, которое организует владельческий надзор", - сказал Сергей Румас. "Принятое решение является очередным шагом на пути разделения функций государства как собственника и регулятора", - добавил он.

Министерству финансов и Банку развития, Госкомимуществу поручено организовать обучающие семинары по вопросам корпоративного управления.

Основная цель сегодняшнего семинара в Банке развития - рассмотрение организационных вопросов участия представителей государства в органах управления хозяйственных обществ, включая процедуры принятия решений и контроля за их реализацией.-0-