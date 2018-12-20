Правительство прогнозирует прирост промпроизводства в Беларуси на 4,5% в 2019 году

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прирост промышленного производства в Беларуси в 2019 году прогнозируется на уровне в 4,5%. Об этом сегодня на совместном заседании палат парламента сообщил вице-премьер Игорь Ляшенко, передает корреспондент БЕЛТА.

В будущем году Беларуси предстоит работать в более напряженных условиях: налоговый маневр в России, мировой тренд роста цен на сырье и комплектацию. "Это все риски для экономического развития страны. Вместе с тем даже в этих условиях у нас имеются возможности обеспечить прирост промышленного производства на уровне в 4,5%", - убежден вице-премьер.

По оценке, текущий год должен завершиться с темпом роста в промышленности не ниже 106,1%. "Улучшение ситуации по многим позициям - свидетельство правильности стратегии на строительство новых заводов и модернизацию действующих в отдельных отраслях - машиностроении, деревообработке, легкой промышленности, нефтехимической отрасли", - отметил Игорь Ляшенко.

Он напомнил, что в Беларуси завершается ряд важных инвестиционных проектов. В машиностроении основной - это завод "БЕЛДЖИ". В 2019 году стоит задача по достижению производства в объеме до 25 тыс. автомобилей.

На Минском тракторном заводе планируется появление новой продукции: модификации тракторов мощностью 80 - 100 лошадиных сил с газодизельными двигателями. Ожидается также, что на МТЗ будет освоено производство линейки малогабаритных тракторов мощностью 35-50 лошадиных сил для стран Африки и Юго-Восточной Азии. На заводе планируется создание опытных образцов трактора мощностью 450 лошадиных сил с гидромеханической трансмиссией.

В ближайшей перспективе ряд знаковых инвестиционных проектов реализует концерн "Белнефтехим". Например, на "Нафтане" в 2019 году завершатся строительно-монтажные работы на комплексе замедленного коксования, ввод в эксплуатацию намечен в 2020 году.

В результате модернизации повысится уровень переработки нефти до 90% и выход светлых нефтепродуктов до 66%. Это позволит увеличить выпуск бензина и дизельного топлива экологического стандарта Евро-5, начать производство новых видов продукции – нефтяного кокса и элементарной серы - до 460 тыс. т и 68 тыс. т в год соответственно, сказал Игорь Ляшенко.-0-