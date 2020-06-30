Правительство прорабатывает системные меры для развития кожевенной отрасли - Назаров

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прорабатываются системные меры для вывода кожевенной отрасли на нужные рельсы. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Юрий Назаров по итогам посещения Минского производственного кожевенного объединения (МПКО) в агрогородке Гатово, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

"У нас есть три кожзавода - в Гатово, Бобруйске и Гродно. И, наверное, где-то мы дублируем функции. Поэтому нужна системная мера, чтобы объединить компетенции, усилия, в том числе по дальнейшей продаже готовой продукции", - отметил Юрий Назаров.

По его словам, прорабатывается вариант создания вертикально интегрированной структуры. "Это может быть сделано по примеру Витебской области в сельском хозяйстве. Когда во главе стоит переработка, а дальше есть сырьевая зона. Так вот и в кожевенной отрасли: хорошо, что продаем готовые кожи, в том числе обувщикам, но надо подумать, под кого эту работу можно заточить. И, скорее всего, это будут наши обувные предприятия, чтобы кожа с мясокомбината перерабатывалась здесь. И, в конце концов, на внутренний и внешний рынок продавалась готовая продукция, к примеру, в виде обуви", - пояснил вице-премьер.

Юрий Назаров подчеркнул: важно не просто объединить предприятия, а в первую очередь усилия и компетенции. Тем самым, по его словам, будут устранены ненужная конкуренция и противоречия.

"Например, в Гатово и Бобруйске стоит остро вопрос очистных сооружений, его надо решать. Сразу на двух заводах это делать, наверное, смысла нет. Мощности МПКО позволяют переработать весть объем кожи, который производится в стране. Соответственно, модернизировать, теоретически, нужно одни очистные сооружения в Гатово. По оценке экспертов, это стоит от 5 до 7 млн евро. Поэтому нужна специализация, чтобы не осуществлять в том же Бобруйске грязные процессы, а делать другой передел", - пояснил он.

По мнению Юрия Назарова, у кожевенной отрасли хорошие перспективы. Говоря о текущем состоянии, он отметил, что в последнее время принят комплекс мер для повышения эффективности отрасли.

"В конце 2019 года правительство приняло постановление о госзаказе. И сегодня мясокомбинаты и кожевенные заводы имеют четкие обязательства друг перед другом. Одни - определенное количество поставить, вторые - принять, оплатить и переработать. На объем кож, который поставляется по госзаказу, Министерство антимонопольного регулирования и торговли разработало формулу ценообразования, которая учитывает интересы двух сторон, а также мировую конъюнктуру цены кож", - добавил он.

Кроме того, излишки кож, которые образовываются сверх госзаказа, мясокомбинатам разрешено продавать на экспорт через биржевые торги. При этом Юрий Назаров обратил внимание на существующую проблему накопленных долгов кожевенных заводов перед мясокомбинатами.

"В целом кожзаводы мясокомбинатам задолжали порядка Br13 млн. И долги не уменьшаются", - констатировал он.-0-