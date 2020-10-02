2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство работает над комплексом мер для роста инвестиций, сообщил премьер-министр Роман Головченко в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"В основе роста экономики в следующей пятилетке лежат эффективные инвестиции, которые планируются на модернизацию действующих производств, где будет обеспечена окупаемость проектов и создание новых предприятий с нуля. Министерство экономики по моему поручению завершает работу над формированием национального инфраструктурного плана до 2025 года. Экономика страны остро нуждается в наращивании инвестиций, повышении процента инвестиций в валовом внутреннем продукте", - сказал Роман Головченко.

По его словам, для восстановления инвестиционного роста будут создаваться необходимые условия. "Предстоит усовершенствовать правовое поле для безбарьерной и безопасной бизнес-среды, чтобы снизить риски и издержки для инвесторов - не только иностранных, но и отечественных. Продолжим работу по декриминализации экономических рисков. Необходимо обеспечить право менеджеров, управленцев на принятие решений в рамках разумного делового риска", - отметил премьер-министр.

Среди приоритетов до 2025 года также экспорт, инновации и цифровизация. Правительство уже работает над модернизацией системы поддержки экспорта.-0-