Правительство рассчитывает, что реформа ВТО не повлияет на процесс вступления в нее Беларуси

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство рассчитывает, что реформирование Всемирной торговой организации не повлияет на процесс вступления в организацию Беларуси. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин на встрече с делегацией ВТО, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

"Готовясь стать полноправным членом ВТО, мы внимательно отслеживаем текущие тенденции в работе организации. Считаем очень важным текущий процесс реформирования организации, однако хотели бы избежать выдвижения в этой связи новых требований со стороны членов ВТО в рамках переговорного процесса по присоединению", - подчеркнул Александр Турчин.

Первый вице-премьер поблагодарил заместителя генерального директора Всемирной торговой организации Алана Вулфа и секретариат ВТО за поддержку Беларуси на пути скорейшего присоединения к организации.

Говоря о новом составе правительства Беларуси, Александр Турчин заверил, что основной упор работы будет сделан на дальнейшее повышение конкурентоспособности белорусской экономики, развитие электронной торговли, малого и среднего бизнеса, а также сферы услуг. "В новом правительстве будет обеспечена преемственность курса нашей внешнеторговой политики без каких-либо радикальных изменений. Среди важных задач мы также рассматриваем скорейшее завершение переговорного процесса по присоединению Беларуси к ВТО", - акцентировал внимание первый вице-премьер. Он также отметил, что в качестве возможного ориентира в этом направлении могла бы стать 12-я министерская конференция ВТО, которая состоится в июне 2020 года в Астане.

По словам Александра Турчина, в последнее время значительно активизировались двусторонний и многосторонний формат переговоров по вступлению Беларуси в ВТО. Вместе с тем еще сохраняются отдельные вопросы в части экспортных ограничений и мер нетарифного регулирования внешней торговли, над которыми нам предстоит дальнейшая работа.

Заместитель генерального директора ВТО Алан Вулф отметил, что активизация переговоров со стороны Беларуси очень благоприятно воспринята членами организации. Он проинформировал, что с момента возобновления переговорного процесса состоялось три продуктивных заседания рабочей группы по присоединению и подписано 9 протоколов по итогам двусторонних переговоров.-0-