Правительство рассчитывает на долю строительства в ВВП Беларуси по итогам 2019 года около 5,7%

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля строительства в ВВП Беларуси по итогам 2019 года, как ожидается, составит около 5,7%. Об этом вице-премьер Владимир Кухарев заявил в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

"В первом полугодии мы констатируем рост вклада строительной отрасли в ВВП. Мы планируем, что по итогам года это будет около 5,7% (по данным Белстата, этот показатель в 2018 году составил 5,4%. - Прим. БЕЛТА)", - сообщил вице-премьер.

Отвечая на вопрос о точках роста в стройотрасли с учетом задачи по достижению к 2025 году вклада строительства в ВВП в размере не ниже 6,3%, что предусмотрено Директивой №8 от 4 марта 2019 года "О приоритетных направлениях развития строительной отрасли", Владимир Кухарев сказал: "Мы комплексно подходим к решению этой задачи. В первую очередь видим развитие строительной промышленности. Она обеспечивает устойчивое развитие экономики. Серьезные подвижки есть в части экспорта строительных материалов. Здесь мы видим хороший задел по дальнейшему развитию".

Владимир Кухарев добавил, что обращается самое серьезное внимание и на экспорт строительных услуг. "Мы видим, что наши услуги востребованы. Белорусские строители работают в России, странах Балтии, в Польше. Сейчас видим перспективы развития в странах Восточной Европы. Очень серьезно этим занимаемся. Поэтому спектр довольно широк", - отметил он.

В целом вице-премьер подчеркнул, что Директива №8 дала очень серьезный толчок для развития отрасли.-0-