Правительство рассчитывает на расширение сфер финансирования ЕИБ в Беларуси

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство рассчитывает, что Европейский инвестиционный банк расширит список сфер для финансирования в Беларуси, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Вазилом Худаком, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу подтвердить готовность выстраивать взаимодействие по ряду секторов: энергоэффективность, развитие железнодорожного потенциала, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения. У нас есть много сфер, которые подпадают под мандат ЕИБ для работы в Беларуси, и мы также могли бы начать работу над новыми проектами", - отметил Сергей Румас.

Например, уже ведется работа по подготовке проекта "Расширение устойчивого энергопользования". "Мы благодарны банку, что он выбрал этот проект в качестве рабочего, и надеемся, что в ближайшее время (как меня информируют коллеги, до конца года) мы сможем подписать соответствующее соглашение", - сказал премьер.

Европейский инвестиционный банк подписал с Беларусью первые соглашения в ноябре 2018 года. Это были кредитные соглашения о реконструкции Минской водоочистной станции на сумму 85 млн евро, а также о поддержке малого и среднего предпринимательства на сумму 50 млн евро с ОАО "Белагропромбанк" и 25 млн евро с ОАО "Беларусбанк". По словам Сергея Румаса, предоставленные банкам средства были успешно освоены за короткий срок. ЕИБ подтвердил возможность предоставления дополнительного финансирования двум государственным банкам.

Вазил Худак

ЕИБ - один из крупнейших в мире многосторонних инвестиционных банков. Создан в 1958 году, штаб-квартира находится в Люксембурге. Акционерный капитал сформирован 28 странами - членами Евросоюза. Около 90% проектов ЕИБ реализует внутри ЕС, 10% - за его пределами.-0-

Фото Николая Петрова

ЕИБ профинансирует в Беларуси реконструкцию трассы М7 и модернизацию системы очистки воды Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) - один из крупнейших в мире многосторонних инвестиционных банков. Создан в 1958 году, штаб-квартира находится в Люксембурге.