Правительство расширило перечень социально значимых товаров с регулируемыми ценами

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 4 апреля №205 расширен перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются Министерством антимонопольного регулирования и торговли, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

В перечень дополнительно внесены консервы мясные, консервы из рыбы, молоко сухое, кофе, вода питьевая (расфасованная в емкости), мыло туалетное твердое, мыло хозяйственное твердое, спички, прокладки женские гигиенические, подгузники, туалетная бумага, средства защиты органов дыхания (маски, предназначенные для индивидуального применения) и дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства (в том числе гели, спреи).

Постановление принято на основании указа от 25 февраля 2011 года №72 "О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь" и Протокола об общих принципах и правилах конкуренции (приложение №19 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года).

Документ вступает в силу после его официального опубликования.-0-