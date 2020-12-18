Правительство расширило перечень товаров, цены на которые регулирует МАРТ

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство расширило перечень товаров и услуг, цены на которые регулирует Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 16 декабря 2020 года №732, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В перечень включены средства защиты органов дыхания, предназначенные для индивидуального применения (маски, полумаски, повязки), дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства (в том числе гели, спреи), перчатки защитные одноразовые, предназначенные для индивидуального применения.

Кроме того, в список вошли услуги по передаче и распределению тепловой энергии.

Одновременно СИЗы и дезинфицирующие средства исключены из перечня социально значимых товаров, цены на которые регулирует МАРТ не более 90 дней в течение одного года.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-