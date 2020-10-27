Правительство расширило возможности использования инвестфондов

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство расширило возможности использования средств внебюджетных централизованных инвестиционных фондов. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 22 октября 2020 года №602, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Средства можно будет направлять на оплату разработки проектной, сметной документации, изыскательских работ, услуг по проведению госэкспертизы архитектурных и строительных проектов, услуг госстройнадзора.
За счет инвестфондов могут быть оплачены маркетинговые исследования, финансироваться развитие материально-технической базы субъектов инновационной инфраструктуры и отраслевых лабораторий, перевод документации, связанной с реализацией инвестиционных проектов с привлечением средств международных финансовых организаций.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-