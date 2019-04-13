Правительство рассмотрело выполнение проектов на нефтеперерабатывающих заводах

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выполнение строительно-монтажных работ на объектах "Нафтана" и Мозырского НПЗ рассматривалось на заседании Президиума Совета Министров под председательством премьер-министра Сергея Румаса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Сергей Румас напомнил, что глава государства поручил завершить строительно-монтажные работы на объектах до 7 ноября 2019 года. “Этот срок был установлен при назначении на должности генеральных директоров заводов. Они приняли к исполнению и несут персональную ответственность за его выполнение. Такая же персональная ответственность лежит и на руководстве генподрядных организаций”, - подчеркнул премьер.

На заседании детально рассмотрена ситуация на каждом из предприятий. С докладом выступили председатель концерна “Белнефтехим” Андрей Рыбаков и министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок. По итогам заседания премьер-министр поручил принять все меры по устранению имеющихся недостатков и ввести объекты в срок.-0-