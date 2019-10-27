27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство разрешило пяти предприятиям выставить на аукцион некоторые здания. Соответствующее постановление Совета Министров от 24 октября 2019 года №717 "Об отчуждении имущества" официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В частности, правительство согласилось с предложением об отчуждении находящегося в собственности ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт" капитального строения по ул. Куйбышева, 19А в Минске. Его продадут на аукционе.

Кроме того, одобрена продажа здания ОАО "Химремонт" по ул. Асаналиева, 84/2 в Минске, строения Гомельского радиозавода по ул. Объездной, 9/20 в Гомеле. Некоторые активы выставят на аукцион ОАО "Минский автомобильный завод" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз" и ОАО "Гомельское ПО "Кристалл" - управляющая компания холдинга "Кристалл-Холдинг".

Концерну "Белнефтехим", Министерству промышленности, Министерству финансов поручено принять меры по реализации постановления.-0-