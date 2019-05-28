Правительство Республики Корея будет наращивать инвестиции в экономику Беларуси - Сон Ин Ким

28 мая, Сеул /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Правительство Республики Корея будет наращивать инвестиционное взаимодействие с Беларусью. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА вице-президент Корейского фонда Сон Ин Ким.
"Что касается сотрудничества с Беларусью, корейское правительство намерено увеличивать инвестиции, - отметил вице-президент. - Речь идет также о более активных белорусско-корейских контактах в области информационно-коммуникационных технологий". По оценке корейской стороны, в Беларуси созданы хорошие условия для развития данной сферы.
Он также обратил внимание на необходимость взаимной диверсификации поставок. "Мы должны разнообразить ассортимент товаров, которыми обмениваемся, для этого есть большой потенциал", - убежден Сон Ин Ким.
Корейский фонд является некоммерческой организацией общественной дипломатии, созданной в 1991 году для содействия укреплению дружеских отношений в международном сообществе.-0-
Фото Алины Гришкевич
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3262 BYN
|2.324 BYN
|2.33 BYN
|USD
|2.0797 BYN
|2.078 BYN
|2.081 BYN
|RUB
|3.2221 BYN
|3.217 BYN
|3.225 BYN