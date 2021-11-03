Правительство РФ поручило провести переговоры с Беларусью о поставках газа в 2022 году

3 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Правительство России поручило Минэнерго и МИД провести переговоры с Беларусью о поставках газа и ценах на него в 2022 году. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министров РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано сегодня на российском официальном интернет-портале правовой информации, сообщает БЕЛТА.

"Поручить Минэнерго России с участием МИД России провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанный протокол, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе.

В распоряжении отмечается, что проработанный Минэнерго проект протокола о порядке формирования цен (тарифов) согласован в правительстве России. В документе указывается только продление срока его действия на год - до 31 декабря 2022 года. Таким образом, условия поставок планируется сохранить по параметрам текущего года.-0-