Правительство считает создание интегрированных структур в АПК обоснованным

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство считает обоснованным создание интегрированных структур в АПК, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства, комментируя итоги рабочей поездки 2 августа премьер-министра Беларуси Сергея Румаса в Глубокский район Витебской области.

Во время поездки премьер-министр ознакомился с новым цехом по производству сухой сыворотки в УП "Глубокский молочно-консервный комбинат", в котором сыворотка из нескольких предприятий Витебской области перерабатывается в продукцию, пользующуюся устойчивым спросом белорусских и зарубежных предприятий пищевой промышленности.

Совместно с председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстневым, руководством Минсельхозпрода, ГО "Витебский концерн "Мясо-молочные продукты", директорами перерабатывающих предприятий глубокской интегрированной структуры, созданной в соответствии с указом от 25 августа 2016 года №320 "О развитии сельскохозяйственного производства Витебской области", проанализированы результаты работы и перспективы развития этой интегрированной структуры. Особое внимание уделено увеличению экспортных поставок и выходу на новые внешние рынки, повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности.

В сельскохозяйственном унитарном предприятии "Мнюто", входящем в глубокскую интегрированную структуру, рассмотрены результаты его деятельности, прогнозы до конца года, ход уборочной. Обсуждены перспективы выращивания в условиях Витебской области гибридной ржи, показавшей высокую урожайность в УП "Мнюто" в непростых погодных условиях нынешнего года.

"Рабочая встреча подтвердила обоснованность создания вертикальных интегрированных структур, а также выводы, сделанные на заседании Президиума Совета Министров при рассмотрении вопроса о совершенствовании управления агропромышленным комплексом Витебской области", - резюмировали в пресс-службе.-0-