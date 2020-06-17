17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство скорректировало квоты на производство алкогольной продукции в 2020 году. Соответствующее постановление Совета Министров от 15 июня 2020 года №340 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Производство спирта этилового ректификованного из пищевого сырья увеличено до 8,735 млн дал (ранее 8,71 млн дал).
Квота на выпуск вин фруктово-ягодных натуральных увеличена с 4,691 млн дал до 4,771 млн дал. Квота на выпуск вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии уменьшена с 4,816 млн дал до 4 779,2 млн дал.
Выпуск бренди составит 164 тыс. дал (прежняя квота - 162 тыс. дал), рома - 31,5 тыс. дал (ранее 21,5 тыс. дал).
Установлена квота для кулера винного виноградного - 20 тыс. дал.
Квота на производство крепких спиртных напитков выросла с 96 тыс. дал до 334 тыс. дал.-0-