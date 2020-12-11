11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство скорректировало порядок закупок товаров за счет собственных средств. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №717, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Документом предусмотрена возможность закупки из одного источника у производителя товаров отечественного производства без проведения иных процедур закупок, а также обязательность применения преференциальной поправки в размере 15% к товарам, произведенным в Беларуси либо в странах, с которыми имеются соответствующие международные договоры о предоставлении национального режима.

Возможно также ограничение допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предлагающих такие товары к участию в закупках, по перечню продукции, производимой в республике.

Расширен перечень случаев, на которые не распространяет действие постановление Совета Министров от 15 марта 2012 года №229 "О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств".

В список включены закупки товаров, производимых ОАО "Промсвязь", УЧНПП "Технолит", ОАО "Борисовский авторемонтный завод", филиалом "Белдортехника" ОАО "Минский завод гражданской авиации №407", ОАО "Лакокраска", ООО "САЛЕО" - управляющая компания холдинга", ОАО "САЛЕО-Гомель", ОАО "САЛЕО-Кобрин", ОАО "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат", ОАО "Бумажная фабрика "Спартак", ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои". В перечень также включены закупки пшеничной и ржаной муки у переработчиков пшеницы и ржи, выбор поставщиков услуг (работ) распорядителями средств внебюджетных централизованных инвестфондов.-0-