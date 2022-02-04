Правительство скорректировало порядок закупок товаров за счет собственных средств

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 2 февраля 2022 года №59 внесены изменения в порядок закупок товаров за счет собственных средств, сообщили БЕЛТА в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Согласно документу с 5 марта 2022 года расширен перечень товаров, допуск к закупкам которых подлежит согласованию с Комиссией по вопросам промышленной политики, также исключено требование о достижении минимальной доли белорусских товаров при закупке товаров на биржевых торгах, аукционах, при закупке товаров для оптовой и (или) розничной торговли, общественного питания.

Кроме того, скорректирован перечень случаев, на которые не распространяет действие постановление №229. В частности, действие законодательства о закупках за счет собственных средств распространено на закупки товаров (работ, услуг) при строительстве с привлечением полностью или частично средств внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии правительства, а также кредитов банков Беларуси, привлеченных под гарантии правительства, облисполкомов и Минского горисполкома.-0-