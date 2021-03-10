Правительство согласовало Банку развития ставку по кредитам на ремонт автодорог

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство согласовало Банку развития в 2021 году ставку за пользование кредитами, выдаваемыми на ремонт автомобильных дорог. Соответствующее постановление Совета министров №131 от 4 марта 2021 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, ставка по кредитам, выдаваемым банком в соответствии с распоряжением Президента №85рп "О ремонте автомобильных дорог" от 12 мая 2020 года, согласована в размере 6% годовых.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.-0-