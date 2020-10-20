Правительство согласовало продление санации двух предприятий

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси согласовало продление санации двух предприятий. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 16 октября 2020 года №597, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Совмин согласовал ходатайство Министерства транспорта и коммуникаций о продлении до 30 декабря 2022 года срока санации ОАО "Ремид".

Срок санации строительно-монтажного треста №40 Гомельскому облисполкому разрешили продлить до 12 июля 2025 года.

В ОАО "Ремид" государству принадлежит 51% акций, в ОАО "Трест №40" - 99%.

Производство по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) этих двух предприятий началось в 2017 году.-0-