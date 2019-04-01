Правительство согласовало ставки по кредитам для реализации госпрограмм

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство согласовало размер процентов за пользование кредитами, предоставленными на реализацию госпрограмм. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 марта 2019 года №203, которое официально опубликовано на Национальном правовом портале , сообщает БЕЛТА.

Правительство согласовало установление наблюдательным советом Банка развития льготного размера процентов за пользование кредитами в белорусских рублях, которые предоставляются в порядке оказания государственной финансовой поддержки субъектам хозяйствования для реализации госпрограмм. Он составит половину ставки рефинансирования Национального банка с учетом ее изменения за период пользования денежными средствами, но не более 7,5% годовых.

Постановление вступает в силу с 13 апреля.-0-