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05 ноября 2019, 11:23

Правительство требует предметно разобраться в ситуации на предприятиях с низкой зарплатой

Сергей Румас
Сергей Румас

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если не будет подвижек по решению проблем на предприятиях с низкой зарплатой, правительство внесет главе государства предложения об освобождении от занимаемых должностей ответственных лиц. Об этом заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совета Министров по итогам работы экономики в январе-сентябре 2019 года, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам премьер-министра, с предприятиями, где зарплата была ниже Br400, уже практически разобрались. В стране осталось 9 организаций, не решивших эту проблему, и в правительстве знают, как будет исправляться ситуация. Следующий этап - разобраться с предприятиями, где средняя зарплата ниже Br500.

"Лимит на уговоры предметно разобраться с каждой такой организацией уже исчерпан, поэтому сегодняшний разговор на эту тему - последнее предупреждение. Мы договорились, что, если не будет подвижек, правительство по итогам года внесет главе государства предложения об освобождении от занимаемых должностей ответственных лиц", - сказал Сергей Румас.

Еще один вопрос, требующий решения, - устранение ранее накопленного разрыва между темпами роста производительности труда и заработной платы. "Поставлена персональная задача представителям государства в хозяйственных обществах. Есть положительная динамика в этом вопросе, но на сегодня она явно недостаточна. Недорабатывают как органы владельческого надзора, так и координатор в лице Госкомимущества", - считает глава правительства.

"Хочу еще раз всем напомнить, что от этой задачи правительство не отойдет. Это только первый шаг в решении ключевой проблемы нашей экономики - критически низкой производительности труда, в первую очередь в государственном секторе", - резюмировал Сергей Румас.-0-

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