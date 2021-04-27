Правительство установило перечень прослеживаемых товаров

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров определил перечень товаров, сведения об обороте которых являются предметом прослеживаемости. Это предусмотрено постановлением Совмина от 23 апреля 2021 года №250, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Документ принят в соответствии с указом от 29 декабря 2020 года №496 "О прослеживаемости товаров". В перечень таких товаров вошли бытовые холодильники и морозильники, новые резиновые пневматические шины и покрышки. Эти товары подлежат прослеживаемости с 1 декабря 2021 года.

Постановлением определяются необходимость и сроки представления сведений об остатках товаров, включенных в установленный перечень, а также единицы измерения, подлежащие указанию в электронных накладных.

В соответствии с правовым актом субъекты хозяйствования представляют сведения об остатках товаров из перечня в налоговые органы по месту постановки на учет в виде электронного документа. Это должно быть сделано до проведения операций, связанных с оборотом остатков таких товаров, но не позднее установленных сроков (для холодильников и морозильников - не позже 1 февраля 2022 года, для шин и покрышек - не позже 1 апреля 2022-го).

Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.-0-