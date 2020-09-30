30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство уточнило порядок представления статистических деклараций. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 14 сентября 2020 года №533, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Документ подготовлен во исполнение указа от 1 июня 2020 года №182 об упрощении порядка декларирования товаров, по которым таможенные операции не производятся. Указом предусмотрен переход к применению одного документа - статистической декларации (взамен двух - статистической и периодической статистической) и повышению до 3 тыс. евро общей стоимости товаров, отгружаемых в отчетном календарном месяце по внешнеторговому договору, в отношении которых представление такой декларации является обязательным.

Постановлением установлены сроки представления для регистрации статистической декларации - с 1-го по 10-е число месяца, следующего за отчетным. Также определены сроки внесения изменений в зарегистрированную статистическую декларацию - в течение трех лет с даты ее регистрации. А аннулировать ее можно будет не позднее 20 календарных дней после даты ее регистрации при наличии оснований.

"Представление и регистрация статистических деклараций осуществляется круглосуточно", - отметили в ГТК.

Основные положения постановления вступают в силу с 4 октября.-0-