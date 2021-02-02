Правительство утвердило госпрограмму "Беларусь гостеприимная" до 2025 года

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная программа "Беларусь гостеприимная" на 2021-2025 годы утверждена постановлением Совета Министров от 29 января 2021 года №58, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Цель госпрограммы - формирование и развитие современного конкурентоспособного туристического комплекса, увеличение вклада туризма в развитие национальной экономики.

В сфере туризма приоритетами определены развитие въездного и внутреннего туризма, повышение конкурентоспособности туристических услуг и продвижение национальных туристических брендов на мировом рынке.

Программа состоит из трех подпрограмм: "Кадровое и учебно-методическое обеспечение в сфере туризма", "Маркетинг туристических услуг" и "Развитие объектов туристической индустрии".

Финансовое обеспечение реализации программы предполагается за счет средств республиканского и местных бюджетов, собственных средств исполнителя, а также за счет других источников. Общий объем финансирования составит Br488,45 млн.-0-