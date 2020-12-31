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31 декабря 2020, 14:51

Правительство утвердило госпрограмму "Рынок труда и содействие занятости" до 2025 года

Фото из архива
Фото из архива

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная программа "Рынок труда и содействие занятости" на 2021-2025 годы утверждена постановлением Совета Министров от 30 декабря 2020 года №777, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Главные задачи до 2025 года - стимулирование экономической активности населения, вовлечение в трудовую деятельность экономически неактивного населения, обеспечение сбалансированности спроса и предложения на рынке труда, улучшение условий и охраны труда.

На реализацию госпрограммы "Рынок труда и содействие занятости" предполагается направить почти Br221,7 млн.

Планируется, что уровень безработицы к 2025 году будет составлять не более 4,2%. Число работников, занятых на рабочих местах с вредными или опасными условиями труда, должно снизиться не менее чем на 8% по сравнению с 2020 годом.

Безработным продолжат оказывать поддержку для открытия своего бизнеса, занятия ремесленной деятельностью, агроэкотуризмом. Будут проводиться ярмарки вакансий, в том числе электронные.

Предусмотрено создание информационной системы прогнозирования рынка труда, а также единой интегрированной цифровой платформы Национальной системы квалификаций.

Планируется реализация пилотного проекта по применению независимой оценки и сертификации квалификаций в секторе социального обслуживания и секторе строительства.

По расчетам экспертов, в 2021-2025 годах ситуация на рынке труда будет формироваться в условиях дальнейшего перераспределения рабочей силы между отраслями экономики. Динамика отраслевой структуры занятости будет характеризоваться сокращением численности работников в промышленности и сельском хозяйстве.

"Данные тенденции во многом обусловлены модернизацией производства и внедрением ресурсосберегающих технологий, ростом производительности труда и сокращением избыточной занятости. Более высокие темпы сокращения уровня занятости в сельском хозяйстве будут связаны с сокращением численности трудоспособного населения в сельской местности", - отмечается в программе.

Аналогичная динамика будет наблюдаться и по численности занятого населения. Это обусловлено уменьшением численности населения в трудоспособном возрасте и завершением процесса постепенного повышения пенсионного возраста, начавшегося в 2017 году.-0-

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