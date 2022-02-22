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22 февраля 2022, 10:15

Правительство утвердило лимиты директивного кредитования госпрограмм в 2022 году

Фото из архива
Фото из архива

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило направления и лимиты директивного кредитования государственных программ и мероприятий в 2022 году. Соответствующее постановление Совета Министров №87 от 18 февраля 2022 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Так, постановлением предусматривается распределение в текущем году общего лимита директивного кредитования по нескольким направлениям. На кредитование по госпрограмме "Аграрный бизнес" в Беларуси на 2021-2025 годы будет направлено Br33,879 млн. На кредитование субъектов хозяйствования по решениям Президента планируется направить Br93,38 млн, на кредитование физлиц по решениям главы государства - Br28,761 млн. Общий лимит директивного кредитования составит Br156,02 млн.

Постановлением также утверждены направления и лимиты директивного кредитования госпрограмм и мероприятий банками и Банком развития в 2022 году. Так, Беларусбанк выделит Br102,141 млн, Белагропромбанк - Br31,8 млн, Белинвестбанк - Br9,2 млн, Банк развития - Br12,879 млн.

Республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным правительству, облисполкомам и Мингорисполкому, поручено обеспечивать согласование с банками и Банком развития вносимых в Минэкономики предложений о перераспределении между ними лимитов директивного кредитования.-0-

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