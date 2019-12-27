27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило меры по подготовке к полевым работам и уборке урожая в 2020 году. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 24 декабря 2019 года №895, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

В сельхозорганизациях нужно обеспечить производство всех видов кормов в расчете на одну условную голову скота в объеме не менее 38 ц кормовых единиц, заготовку кормов для стойлового содержания скота - не менее 28 ц кормовых единиц.

Кроме того, предписано обеспечить закупки субъектами агропромышленного производства 710 тыс. т дизельного топлива, 58 тыс. т автомобильного бензина, 28,7 тыс. т моторных масел и смазок, 14,5 тыс. т печного топлива.

Наряду с этим правительство поручило принять меры по обеспечению готовности не менее 95% имеющейся у сельхозорганизаций сельхозтехники для проведения весенних полевых работ до 25 марта 2020 года, заготовки травяных кормов - до 15 мая, уборки зерновых и зернобобовых культур, первичной обработки и хранения зерна - до 10 июля.

Сельхозорганизациям, которые включены в перечни, утверждаемые решениями облисполкомов, предоставляются субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, предоставленными в 2020 году банками для финансирования комплекса полевых работ, расчетов за комбикорма, белковое сырье, зерно и др.-0-