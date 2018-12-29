Правительство утвердило направления и лимиты кредитования госпрограмм в 2019 году

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общие направления и лимиты директивного кредитования государственных программ и мероприятий в 2019 году утверждены постановлением Совета Министров от 28 декабря 2018 года №969, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

В частности, на льготное кредитование жилья по госпрограмме "Строительство жилья на 2016-2020 годы" предусмотрено Br85,9 млн, на финансирование завершаемых инвестпроектов по госпрограмме развития аграрного бизнеса до 2020 года - Br355,27 млн, на кредитование инвестпроектов, реализуемых по госпрограмме развития машиностроительного комплекса до 2020 года - Br7,24 млн, на кредитование субъектов хозяйствования в соответствии с решениями Президента - Br319,7 млн.

На кредитование физических лиц по решениям главы государства в 2019 году планируется направить Br31,89 млн.

Постановлением №969 также утверждены направления и лимиты директивного кредитования госпрограмм и мероприятий банками и Банком развития в 2019 году.-0-