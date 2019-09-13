Правительство утвердило объемы реализации древесины вне биржи в 2020 году

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси утвердило объемы реализации древесины на корню вне биржевых торгов по таксовой стоимости в 2020 году. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №610 от 11 сентября 2019 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В целом объемы реализации древесины на корню вне биржевых торгов по таксовой стоимости в 2020 году составят 11 млн 434,7 тыс. куб.м (на 2019 год объемы такой реализации были установлены на уровне 10,8 млн куб.м). В том числе в Витебской области будет реализовано 2,7 млн куб.м, Гомельской - 2,5 млн куб.м, Минской - 2,1 млн куб.м, Могилевской - 1,7 млн куб.м, Брестской - 1,3 млн куб.м, Гродненской - 1,1 млн куб.м.

Объемы реализации древесины по хвойной группе древесных пород запланированы в размере 5 млн 971,6 тыс. куб.м, по твердолиственной - 126,7 тыс. куб.м, по мягколиственному хозяйству - 5 млн 336,4 тыс. куб.м.

Документ принят в соответствии с правилами реализации древесины на внутреннем рынке Беларуси, утвержденными указом от 7 мая 2007 года №214 "О некоторых мерах по совершенствованию деятельности в сфере лесного хозяйства".-0-