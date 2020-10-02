Правительство утвердило объемы реализации древесины вне биржи в 2021 году

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси утвердило объемы реализации древесины на корню вне биржевых торгов по таксовой стоимости в 2021 году. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №570 от 30 сентября 2020 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В целом объемы реализации древесины на корню вне биржевых торгов по таксовой стоимости в 2021 году составят 12 млн 148,7 тыс. куб.м (на 2020 год объемы такой реализации были установлены на уровне 11 млн куб.м). В том числе в Витебской области будет реализовано 2,7 млн куб.м, Гомельской - 2,6 млн куб.м, Минской - 2,6 млн куб.м, Могилевской - 1,6 млн куб.м, Брестской - 1,2 млн куб.м, Гродненской - 1,1 млн куб.м.

Объемы реализации древесины по хвойной группе древесных пород запланированы в размере 6 млн 656,6 тыс. куб.м, по твердолиственной - 135,5 тыс. куб.м, по мягколиственному хозяйству - 5 млн 356,6 тыс. куб.м.

Документ принят в соответствии с правилами реализации древесины на внутреннем рынке Беларуси, утвержденными указом от 7 мая 2007 года №214 "О некоторых мерах по совершенствованию деятельности в сфере лесного хозяйства".-0-