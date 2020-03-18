Правительство утвердило перечень организаций для строительства объектов в городах-спутниках Минска

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило перечень генеральных проектных, подрядных организаций для строительства объектов в городах-спутниках Минска. Соответствующее постановление Совета Министров от 16 марта 2020 года №148 официально опубликовано сегодня Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Эти организации будут задействованы для строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и благоустройства. Например, в Смолевичах запланировано строительство поликлиники, школ, детских садов, почты, жилых домов, инженерных сетей.

Детское дошкольное учреждение построят в Фаниполе. Возведение больницы с поликлиникой предусмотрено в Заславле.

Для проектирования объектов определены ОАО "Институт Белгоспроект", КУП "Институт Борисовпроект", КУП "Минскоблдорстрой", УП "Минскпроект", РУП "Белэнергосетьпроект", филиал "Энергопроект" ОАО "Западэлектросетьстрой". Среди генеральных подрядных организаций - ОАО "СУ-153" Борисова, ОАО "Полесьежилстрой", ОАО "ПМК-72" Смолевичского района, КУП "Минскоблдорстрой", ОАО "Дзержинское домостроительное управление", ОАО "МАПИД", ОАО "Стройтрест № 4" и др.

Постановление принято в соответствии c указом от 17 декабря 2019 года №466 "О строительстве жилых домов в городах-спутниках Минска".-0-