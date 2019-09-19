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19 сентября 2019, 08:19

Правительство утвердило показатели эффективности работы главы администрации "Великого камня"

Фото из архива
Фото из архива
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19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров постановлением №624 от 16 сентября 2019 года утвердил ключевые показатели эффективности работы главы Администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Постановление принято во исполнение норм указа №483 от 20 декабря 2018 года "О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2019 год".

Согласно документу, в текущем году в Китайско-белорусском индустриальном парке должно быть зарегистрировано 19 новых резидентов, 20 резидентов "Великого камня" должны осуществлять хозяйственную деятельность (производство товаров, выполнение работ, оказание услуг). Темпы роста инвестиций в основной капитал резидентов парка должны составить 150% к уровню 2018 года.

Постановление вступает в силу после его опубликования.-0-

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