Правительство утвердило порядок параллельного проектирования и строительства объектов

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Положение о параллельном проектировании и строительстве объектов утверждено в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 27 августа 2021 года №486, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Положение было разработано на основании подпункта 1.9 пункта 1 указа от 14 января 2014 года №26 "О мерах по совершенствованию строительной деятельности". Оно определяет порядок параллельного проектирования и строительства объектов.

Согласно документу, параллельное проектирование и строительство объектов допускается на основании наличия разработанного в составе предпроектной (предынвестиционной) документации по объекту строительства раздела обоснования инвестиций, определяющего бюджет проекта и оценку эффективности инвестиций, и указывается в задании на проектирование.

Решение о параллельном проектировании и строительстве объекта сможет принимать Министерство архитектуры и строительства при финансировании объекта с привлечением средств республиканского бюджета, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов, внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии белорусского правительства, кредитов банков Беларуси, выданных под правительственные гарантии, кредитов банков, погашение и обслуживание которых осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Также данное решение смогут принимать областные исполкомы и Минский городской исполнительный комитет, если объект финансируется из средств местных бюджетов, за счет кредитов банков Беларуси, выданных под гарантии местных исполнительных и распорядительных органов, кредитов банков, погашение и обслуживание которых осуществляется из местного бюджета. Кроме того, решать такие вопросы смогут заказчики и застройщики, если финансируется строительство из других источников.

При параллельном проектировании и строительстве будет выполняться двухстадийное проектирование с разработкой проектной документации в составе архитектурного и строительного проектов. Этапы работ при двухстадийном проектировании должны определяться на стадии строительного проекта.

Положение вступает в силу после его официального опубликования.-0-