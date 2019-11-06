Правительство утвердило порядок строительства водозаборных сооружений

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров постановлением №746 от 5 ноября 2019 года утвердил порядок строительства водозаборных сооружений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Документом установлено, что юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями строительство водозаборных сооружений подземных вод при технической возможности использования существующих централизованных систем питьевого водоснабжения осуществляется при условии согласования предпроектной (предынвестиционной) документации на такое строительство с местным исполнительным и распорядительным органом.

Давать разъяснения по вопросам применения постановления вправе Минжилкомхоз.

Документ вступит в силу после официального опубликования.-0-