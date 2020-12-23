Правительство утвердило программу статистических работ на 2021 год

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа статистических работ на 2021 год утверждена постановлением Совета Министров от 21 декабря 2020 года №746, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Программа разработана для обеспечения своевременного представления актуальной, своевременной и объективной официальной статистической информации Президенту, Национальному собранию, Совету Министров, другим госорганам.

Согласно постановлению программа представляет собой перечень государственных статистических наблюдений и официальной статистической информации.

Программой предусмотрено информационное обеспечение выполнения прогнозов социально-экономического развития страны, нормативных правовых актов.

Официальная статистическая информация, публикуемая в виде статистических изданий, будет содержать как предварительные, так и окончательные данные.

Статистические издания будут представляться на бесплатной основе в пределах выделенных средств из республиканского бюджета.-0-