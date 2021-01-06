Правительство утвердило размеры надбавок сельхозпроизводителям за реализуемую продукцию

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило размеры надбавок сельхозпроизводителям за реализуемую в 2021 году сельхозпродукцию. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 31 декабря 2020 года №798, которое сегодня официально опубликовано наНациональном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Прямые выплаты в виде субсидий предоставляются из местных бюджетов за реализованное, направленное на переработку на территории Беларуси молоко, крупный рогатый скот, овец и овечью шерсть, гречиху, сахарную свеклу, тресту льна-долгунца, зерно кукурузы для производства крахмала и крахмалопродуктов.

Надбавка за тонну коровьего молока базисной жирности (без НДС) составит Br26, крупного рогатого скота в убойном весе - Br462, овец - Br6871, мытую овечью шерсть - Br5665, немытую - Br2549. Надбавки за тонну тресты льна-долгунца варьируются в зависимости от номера и составляют от Br86,9 до Br217,2, за тонну гречихи - Br97, сахарной свеклы - Br9,9, зерна кукурузы для производства крахмала и крахмалопродуктов - Br109,42.

Субсидии выплачиваются юридическим лицам, включая их обособленные подразделения, занимающимся производством сельхозпродукции. При этом надбавки для юрлиц, которые работают в неблагоприятных районах, увеличиваются на 1-10%.

Средства, выплачиваемые за указанную сельхозпродукцию, юрлицам рекомендуется использовать для приобретения минеральных удобрений, включая расходы по их доставке и затраты обслуживающих организаций, горюче-смазочных материалов, энергоресурсов, семян, средств защиты растений, запасных частей для сельхозтехники, оплаты услуг по ее ремонту, погашения кредитов банков и др.-0-