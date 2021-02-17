Правительство утвердило задания по экспорту на 2021 год

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило задания по экспорту товаров по странам на 2021 год. Соответствующее постановление Совета Министров от 15 февраля 2021 года №89 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Правительство поручило руководителям загранучреждений, должностным лицам, закрепленным за странами, обеспечить увеличение объемов экспорта товаров не ниже утвержденных документом показателей. Контролировать выполнение показателей будет МИД.

Так, по оценке правительства, экспорт товаров в Россию в 2021 году должен вырасти не менее чем на 4%, в Казахстан - на 5,9%, в Армению - на 2,5%, в Кыргызстан - на 1%.

Экспорт в Литву и Украину должен сложиться не ниже уровня 2020 года, в Латвию и Польшу - вырасти на 4,5% и 2% соответственно.

Рост экспорта во Францию запланирован на уровне 2,5%, в Бельгию, Германию, Италию, Сербию - 3% , в Словакию - 3,2%, в Испанию, Швецию - 3,5%, в Австрию, Нидерланды, Финляндию, Чехию, Швейцарию, Эстонию - 5,9%, Венгрию - 9%.

Правительство рассчитывает на рост экспорта в Китай и Кению не менее чем на 7%, Канаду - на 6%, в Бразилию, Колумбию, Республику Корея - на 5,9%, в Японию и Индию - на 4%. Рост поставок на 45% ожидается в Нигерию.-0-