Правительство утвердило заказ на поставку необработанных шкур КРС в 2021 году

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило заказ на поставку необработанных шкур крупного рогатого скота для республиканских госнужд на 2021 год. Соответствующее постановление Совета Министров от 1 февраля 2021 года №62 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Всего планируется заготовить 734 тыс. шкур, в том числе 405 тыс. бычины и бугая, 329 тыс. яловки. Наибольшие объемы должны поставить Брестская и Гродненская области - 185 тыс. и 165 тыс. шкур соответственно.

В объемах поставок удельный вес сырья первого сорта должен составлять не менее 70%, четвертого сорта - не более 5%.

Концерн "Беллегпром" определен государственным заказчиком по поставке кожевенного сырья.

Облисполкомам и концерну "Беллегпром" правительство поручило обеспечить заключение договоров поставки сырья для республиканских госнужд и контроль за их исполнением.-0-