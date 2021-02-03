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03 февраля 2021, 09:57

Правительство утвердило заказ на поставку необработанных шкур КРС в 2021 году

Фото из архива
Фото из архива

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило заказ на поставку необработанных шкур крупного рогатого скота для республиканских госнужд на 2021 год. Соответствующее постановление Совета Министров от 1 февраля 2021 года №62 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Всего планируется заготовить 734 тыс. шкур, в том числе 405 тыс. бычины и бугая, 329 тыс. яловки. Наибольшие объемы должны поставить Брестская и Гродненская области - 185 тыс. и 165 тыс. шкур соответственно.

В объемах поставок удельный вес сырья первого сорта должен составлять не менее 70%, четвертого сорта - не более 5%.

Концерн "Беллегпром" определен государственным заказчиком по поставке кожевенного сырья.

Облисполкомам и концерну "Беллегпром" правительство поручило обеспечить заключение договоров поставки сырья для республиканских госнужд и контроль за их исполнением.-0-

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